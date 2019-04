Exclusief voor abonnees Bölöni: "Ito brengt meer snelheid dan Pozuelo" 02 april 2019

Antwerp krijgt vanavond al de kans om de nederlaag van vrijdag in Luik door te spoelen. Al kondigt de opdracht zich niet evident aan met de komst van leider RC Genk, wat Laszlo Bölöni betreft de toekomstige kampioen. "Ze hebben de beste ploeg, zonder enige twijfel. Eigenlijk hebben ze het kampioenschap al op zak. Ik weet dat er in België play-offs zijn en dat je die dan ook moet winnen, maar zoals zij de competitie domineerden, verdienen ze het eigenlijk om kampioen te worden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we hen cadeautjes gaan geven. (grijnst)" Ook zonder Pozuelo ziet Bölöni amper minpunten bij de Limburgse competitieleider. "Ze hebben heel goed op zijn vertrek geanticipeerd met de komst van Ito. De Japanner brengt meer diepgang én is efficiënt, want hij zorgt voor goals en assists. Ze zijn echt nog sneller met hem erbij en op het middenveld verloren ze niet echt iets, want ook Malinovskyi weet kansen te creëren." Eind oktober scoorde Genk vier keer na rust en werd het 2-4 op de Bosuil. "Oei, dat is al zo lang geleden", glimlacht Bölöni. "Slechte herinneringen probeer ik altijd te vergeten." (SJH)

