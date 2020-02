Exclusief voor abonnees Bölöni: "Interessante match" 24 februari 2020

Laszlo Bölöni bleef rustig na de nederlaag op Sclessin. "Dit was een interessante match", zei de Antwerp-trainer. "We wisten dat het moeilijk zou worden, tegen één van de sterkste ploegen van onze competitie. Maar we namen elk één helft voor onze rekening. Zij waren zeer gevaarlijk voor de rust, de 1-0 was verdiend. In de tweede helft veranderden de dingen. Zij zakten dieper in, wij kregen kansen om gelijk te maken. Het ontbrak ons wat aan aanvallende scherpte, we konden de momenten niet grijpen. Ik ben wel blij met ons voetbal na de rust. Of het mijn intentie was om met zo'n laag blok te beginnen aan de match? Neen. Standard was gewoon dominant en steviger in de duels. Je kan 1-0 verliezen, je kan winnen of je kan gelijkspelen. Nu moeten we de hoofden leegmaken richting volgende wedstrijd." (FDZ)

