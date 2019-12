Exclusief voor abonnees Bölöni: "In mijn tijd was veld Sclessin 'kaviaar'" 18 december 2019

'Champs de frites'. Dat suggereert Google Translate als we 'patattenveld' ingeven. Grappig, al denken ze daar op Sclessin allicht anders over. Het is op die akker dat Antwerp vanavond Standard moet bekampen. "Ik vind het jammer om hun veld er zo te zien bij liggen", zegt trainer Laszlo Bölöni. "Ik begrijp het niet. Toen ik trainer was van Standard, speelden we Europa League, Champions League, noem maar op, en was het terrein 'du caviar permanent'", waarmee Bölöni bedoelt dat het veld van uitstekende kwaliteit was. Het was op die slechte grasmat in Luik dat Anderlecht-speler Yari Verschaeren vorig weekend zijn enkel omsloeg. Bölöni trekt bleek weg als we hem de foto laten zien. "Doe dat weg. Ik kan daar niet tegen. Maar soms gebeuren stomme accidenten door iets heel kleins. Kijk naar Faris (Haroun, red.). Hij heeft zijn arm gebroken tegen Eupen, maar niemand die weet hoe het gebeurd is. Aan ons terrein (de Bosuil ligt er netjes bij, red.) zal het alleszins niet gelegen hebben. Of ik bang ben van de staat van het veld vanavond? Ik focus me enkel op dingen die ik kan controleren. De grasmat en blessures horen daar niet bij." (MVS)

