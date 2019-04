Exclusief voor abonnees Bölöni: "Genk mag het zich niet aantrekken" 03 april 2019

Antwerp-coach Bölöni was uiteraard tevreden: "Dit was een moeilijke match voor ons. Voor de rust werkte ons plan - we konden de snelheid uit het spel van Genk halen. Na de rust hebben ze ons vastgepind op onze eigen helft en bleven we overeind dankzij een uitstekende Bolat. Ik besef dat we beter moeten voetballen, maar ik vraag dat de mensen rekening houden met de realiteit dat wij veel minder ervaring en metier hebben met play-off 1-voetbal."