Bölöni: "Ga het niet hebben over dingen die we niet in de hand hebben" 18 februari 2019

Hij dacht lang na voor hij zijn analyse inzette, maar Laszlo Bölöni reageerde niet giftig. Je zou haast stilaan een heetgebakerde Roemeen verwachten na een herroepen strafschop door de VAR en een beslissend tegendoelpunt in blessuretijd, maar hij beet op zijn tong. "Ik zag een goede match. Beide ploegen horen in play-off 1. Ik haat het om te verliezen, maar we maakten zelf het verschil niet in de eerste helft en de tweede was gelijkopgaand. Anderlecht kreeg meer greep op het middenveld zonder echt te dreigen. Over de dingen die wij niet in de hand hebben, gaan we het niet hebben. Speelde die strafschopfase psychologisch nog mee? Ik weet het zelf ook niet. Na een hoekschop voor ons ging het mis. Een moment van onoplettendheid die Anderlecht wist af te straffen. Een gelijkspel was misschien dichter bij de waarheid geweest, maar in het voetbal bestaat er geen waarheid. Een punt had goed kunnen zijn voor ons, maar dat is niet de reden waarom we met een laag blok speelden. Het idee daar achter ga ik jullie niet uit de doeken doen." (SJH)

