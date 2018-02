Bölöni en Batubinsika geschorst tot play-offs 28 februari 2018

Antwerp moet het de komende twee wedstrijden zonder László Bölöni op de bank doen. De Roemeense coach kijkt tegen een schorsing tot 14 maart aan en moet daardoor de matchen tegen Eupen en Anderlecht vanop de tribune volgen. Die straf kwam er na zijn uitsluiting in de 14de minuut tegen Genk. Het Bondsparket haalde bovendien aan dat Bölöni zich tijdens de rust in de kleedkamer begaf en vermeend telefonisch contact had met T2 Wim De Decker tijdens de wedstrijd. De Geschillencommissie deed er nog een boete van 1.300 euro bovenop. Antwerp kreeg trouwens al een boete van 10.000 euro van de Pro League voor het gedrag van Bölöni. De Roemeen was zelf niet aanwezig gisteren. Hij liet zich verontschuldigen wegens een medische afspraak in Nancy, maar had per brief wel zijn excuses overgemaakt. Ook Batubinsika komt mogelijk niet meer in actie in de reguliere competitie. Hij kreeg een schorsing van twee speeldagen effectief en twee voorwaardelijk voor zijn rode kaart na een stevige charge op Ndongala. De Geschillencommissie bedacht hem ook met een boete van 1.600 euro. Antwerp heeft wel nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen en dan behandelt de Geschillencommissie Hoger Beroep de dossier(s) vrijdag opnieuw. (SJH)

