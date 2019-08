Exclusief voor abonnees Bölöni eerlijk: "Hebben geluk gehad" 16 augustus 2019

Achteraf deelde Laszlo Bölöni zelfs nog een handtekening uit. En vertelde hij aan de Tsjechische collega's dat hij "zeer graag in Plzen is". Gisteren nog iets meer dan anders, na die onwaarschijnlijke kwalificatie. "We hebben geluk gehad", moest Bölöni toegeven. "Plzen domineerde ons - dat is normaal - en kreeg kans na kans. Maar zelfs met tien tegen elf en in een verslagen positie zijn we blijven werken. Daarvoor zijn we beloond. Onze mentaliteit was formidabel, net als onze supporters." Over AZ kon Bölöni weinig kwijt. "Ik kan alleen maar zeggen dat we zo ver mogelijk willen doorstoten." (PJC)