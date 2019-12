Exclusief voor abonnees Böloni "Didier heeft nog steeds die 'ziekte'" 07 december 2019

Laszlo Bölöni was blij met de prestatie van Didier Lamkel Zé, maar niet met de manier waarop die zijn eerste doelpunt vierde. "Na een 0-4 wil ik liever niet de schoolmeester spelen, maar Didier heeft nog steeds die 'ziekte'. Zijn speciale 'gestes' na een doelpunt zijn nergens voor nodig. Ik ben niet vergeten hoe zoiets ons een plaatsje in de Europa League kostte." "Didier wordt binnen de club goed geholpen, maar blijkbaar dringt onze boodschap niet altijd door. We kunnen alleen maar hopen dat hij ooit tot inzicht komt. Momenteel is hij een goede speler, maar je hebt ook nog heel goede en grote spelers. Op een dag kan Didier tot die laatste categorie gaan horen, daar ben ik van overtuigd. Maar dan moet hij wel die gekke dingen achter zich gaan laten." (KDC)

