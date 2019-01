Bölöni boos op VAR én Lamkel Zé 26 januari 2019

Laszlo Bölöni was niet goed geluimd na afloop. De VAR kreeg een veeg uit de pan: "We hebben hier de facto te maken met twee arbitrages in dezelfde wedstrijd. Als de lijnrechter vlagt voor buitenspel - terecht of niet - dan zién de spelers dat én beïnvloedt dat het spel. Spelers houden zich in. En dan gaat de VAR, op 500 kilometer vandaan (sic), vanuit zijn zetel met tientallen camera's om zich heen beslissen om een ander oordeel te vellen? Ik begrijp dat niet. Als je mensen zonder persoonlijkheid laat doen, dan... Ik zal ze nog eens moeten uitnodigen en een pintje drinken."

HLN