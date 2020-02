Exclusief voor abonnees Bölöni: "100% verdiend" 07 februari 2020

Yves Vanderhaeghe dacht er het zijne van. Maar volgens Laszlo Bölöni was de kwalificatie "100 procent verdiend". De Antwerp-coach redeneerde: "We hebben veel kansen gecreëerd. We hebben er ook veel gemist. Dan weet je wel dat het in de slotfase 'infernal' kan worden."