Bologna-trainer Mihajlovic ontslagen uit het ziekenhuis "Hij is in heel goede conditie" 08 februari 2020

Opnieuw een stap in de goede richting voor Sinisa Mihajlovic (50) in zijn strijd tegen leukemie. De Servische trainer van Bologna mag na een antivirale therapie het ziekenhuis verlaten. "We hebben positieve resultaten bereikt. Volgens de behandelende artsen verkeert de patiënt in een heel goede conditie", zo staat te lezen in een mededeling van het ziekenhuis. Mihajlovic maakte vorige zomer bekend aan leukemie te lijden en vertoefde vier maanden lang in het ziekenhuis, waar hij meerdere chemosessies onderging. In oktober vond er een beenmergtransplantatie plaats, waarna hij mondjesmaat naar buiten mocht. Zo kon hij op 1 februari het ziekenhuis even verlaten om Bologna te coachen in de wedstrijd tegen Brescia, die met 2-1 werd gewonnen.

