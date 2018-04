Bollenvelden: dé plaats voor een 'tulpie' 20 april 2018

Vond u de bloeiende bollenvelden ooit oubollig? Vandaag is het dé plaats voor een selfie - of een 'tulpie', zoals sommige bloementoeristen het noemen. In de Keukenhof, een park bij Lisse in Zuid-Holland, zorgen ruim zeven miljoen tulpen, narcissen en hyacinten voor 32 hectare aan geur en kleur. Komend weekend staat er zelfs een pop-uphotelkamer van Booking.com : gasten slapen er in een doorzichtige luchtbelvormige tent met panoramisch uitzicht over de tulpenvelden. Het park is maar acht weken open, maar verwelkomt in die periode ruim een miljoen bezoekers. Zin om er ook naartoe te trekken? Hou er rekening mee dat je niet alleen zal zijn: afgelopen week was het al enkele kilometers filerijden naar Lisse. De Keukenhof bezoeken kan nog tot 13 mei.

