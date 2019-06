Exclusief voor abonnees Boljevic voor 2,5 miljoen naar Standard 13 juni 2019

De transfer van Aleksandar Boljevic (23) naar Standard is zo goed als rond. Op Sclessin ligt een vierjarig contract klaar voor de Montenegrijnse international. Speler en club hebben een akkoord, en ook Waasland-Beveren en Standard zijn er uit wat de laatste details betreft. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat inclusief bonussen kan oplopen tot zo'n 2,5 miljoen. De flankaanvaller speelde voor W.-Beveren 98 wedstrijden. Hij scoorde daarin 7 keer en gaf 19 assists. Daarnaast denkt Standard aan Vanja Milinkovic-Savic (22) als opvolger voor Guillermo Ochoa, die mogelijk vertrekt in Luik. De Servische doelman - broer van ex-Genkspeler Sergej - is eigendom van Torino. Het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan Ascoli en SPAL. (MVS/FDZ)

