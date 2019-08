Exclusief voor abonnees Bolingi wellicht out voor STVV 16 augustus 2019

00u00 0

Dat golfkarretje dat hem kwam afvoeren was er niet voor de show. Net voor de pauze moest Jonathan Bolingi noodgedwongen naar de kant in Plzen. De Antwerp-aanvaller bleef minutenlang op de grond liggen en wees met tranen in de ogen naar de enkel. Bij Bolongi is er vrees voor de ligamenten van de enkel. Vandaag volgt een scan. Wellicht mist de Congolees de thuismatch van zondag tegen STVV. (PJC)