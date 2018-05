Bolingi dicht bij Antwerp 24 mei 2018

Jonathan Bolingi (23) staat dicht bij een overgang van Standard naar Antwerp. Er is een mondeling akkoord over de transfer, die net iets minder dan 1 miljoen kost, maar met bonussen kan oplopen tot 1,3 miljoen. Op de Bosuil ligt een contract voor vier jaar klaar voor Bolingi. De Congolees werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Moeskroen en scoorde er 7 keer. Anderzijds verlaat Roberto Núnez Mañas de Bosuil. De spits kwam enkel in twee bekerduels in actie. (DPB/SJH/FDZ)