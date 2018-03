Boli (STVV) disciplinair geschorst 15 maart 2018

Op de dag waarop een teambuilding met karting op het programma stond, liet STVV op zijn website opeens weten dat Johan Boli disciplinair geschorst wordt. De Franse spits moet nu voor onbepaalde duur naar de B-kern. De club wenste verder geen commentaar te geven. Maar dat Boli de jongste tijd op training geen toonbeeld van inzet was, zou er mee te maken kunnen hebben. Wat dan precies de druppel was die de emmer deed overlopen, is niet bekend. (FKS)