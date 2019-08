Exclusief voor abonnees Boli op weg naar Lissabon 29 augustus 2019

Yohan Boli trekt niet richting Al-Duhail in Qatar, maar is op weg naar Sporting Lissabon in Portugal. Verder regent het plots inkomende transfers bij STVV. Na akkoorden met de Guinees Mory Konaté (25) van Borussia Dortmund en de Zuid-Koreaans aanvaller Lee Seung-Woo (21, ex-Barcelona) is ook de piste van middenvelder Danel Sinani (22) van FC Dudelange nog niet opgegeven. Al lijkt dat verhaal wel moeilijker te worden. (FKS/NP/SJH)