Boli druipt boos af 19 augustus 2019

Yohan Boli weigerde na de match te spreken. Boos als hij was om de rode kaart die hij kreeg wegens het veinzen van een strafschop na al dan niet contact met Lamkel Zé. Marc Brys hield zich achteraf op de vlakte. "Ik moet de beelden nog bekijken. Maar Yohan zei me dat er contact was en dat die speler dat had toegegeven. Ook het thuisfront liet me weten dat het fout was." Brys moest Boli na die rode kaart in bescherming nemen. "Dat is mijn taak. Als hij inderdaad geraakt is, dan is zijn reactie heel menselijk. Dan was het geen kaart, maar strafschop. Dat is een wereld van verschil." (FKS)