Bolat tussen Alisson en Casillas 01 december 2018

00u00 0

Hij had er zondag in Gent een penaltyredding voor nodig, maar Sinan Bolat hield opnieuw de nul. Met nog maar 13 tegentreffers heeft Antwerp de beste verdediging en met 8 clean sheets in 16 wedstrijden zit Bolat aan een straf gemiddelde van 50 procent. Met nog vijf matchen te gaan, kan hij nog vóór de winterstop de kaap van tien ronden. Vorig seizoen strandde hij - play-off 2 inclusief - op 14. Niemand in onze competitie doet voorlopig beter, maar ook buiten de landsgrenzen zijn dat straffe cijfers. Als we de doelmannen van de zeven bekendste Europese competities naast die van Bolat leggen, komt hij qua clean sheets tussen heel wat schoon volk terecht. De primus vinden we in Nederland. De Kameroener André Onana van Ajax zit al aan 10 stuks. Daarnaast is er in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland of Portugal geen doelman te vinden met meer matchen zonder tegengoals dan Bolat. Alleen ligt voor enkele keepers het percentage aan clean sheets nog wat hoger. Toch staat Bolat keurig tussen absolute toppers als Alisson en Casillas. Ook Standard-doelman Guillermo Ochoa haalt nog net de top tien. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN