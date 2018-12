Bolat ontsnapt aan rood: "Domme actie" 03 december 2018

Sinan Bolat breide zaterdag geen vervolg aan zijn sterk seizoen. De Turkse doelman liet zich vroeg in de match vangen. Toen hij snel het spel weer op gang wilde brengen, probeerde Alexis De Sart hem daar even bij te hinderen, Bolat reageerde met een tik in het gezicht van De Sart, die tegen de grond ging. Strafschop én geel, maar rood had ook zeker gekund. De VAR hield het bij geel en zou even later bij de gelijkmaker van Antwerp ook een overtreding op Bezus over het hoofd zien én een strafschopgeval met Mbokani laten passeren.

