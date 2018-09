Bolat even groggy 03 september 2018

Sinan Bolat kwam in de eerste helft onzacht in aanraking met ploegmaat Dylan Batubinsika. De Turkse international ging tegen de grond en verroerde secondelang geen vin. De medische staf van Antwerp moest er aan te pas komen en reservedoelman Jens Teunckens liep meteen warm. Bolat stond even erg 'shaky' op zijn benen, maar besliste uiteindelijk toch om verder te gaan. Hij bleek in de tweede helft opnieuw cruciaal en hielp Antwerp mee aan een puntje.(SJH)

HLN