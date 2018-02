Bolat dubbel in de fout bij 1-0 24 februari 2018

Een bizarre fase na vijf minuten. Racing Genk kreeg een (onterechte) hoekschop en op het moment dat die getrapt werd, gooide Antwerp-doelman Sinan Bolat een tweede bal het veld op. Gele kaart en vrije trap voor Genk, oordeelde scheidsrechter Wim Smet, correct overigens volgens het reglement. Bolat begreep achteraf niet wat hij verkeerd had gedaan. "Ik had de bal die buitengerold was, in mijn handen genomen. Dat doe ik altijd, even de bal voelen, waarna ik hem aan de tegenstander geef. Nu had ik hem nog vast, terwijl de hoekschop al getrapt werd. Wat moest ik dan doen met die bal?" Tot overmaat van ramp trapte Malinovskyi na al het tumult de bal in één tijd over Bolat in doel. Voor dat doelpunt nam de doelman wel de schuld op zich. "Ik had daar misschien meer kunnen doen, zeker omdat die goal zo bepalend was voor de match." (DPB)

