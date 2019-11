Exclusief voor abonnees Bolat "Clean sheet moest ooit gebeuren" 30 november 2019

00u00 0

Vreugdedansje ten huize Bolat. De Antwerp-doelman pakte zijn eerste clean sheet. "Ik ben heel blij. Om de drie punten in de eerste plaats, en ook omdat ik weer belangrijk ben voor de ploeg. En die nul houden: het moést een keer gebeuren. Op het einde werd het nog spannend, maar waar de vorige matchen de bal dan binnen ging, was dat nu niet het geval. Ik hoop dat we nu vertrokken zijn. Deze clean sheet is niet alleen mijn verdienste, maar van iedereen. We stonden goed, vochten voor elkaar. Dit was een heel belangrijke. En wat iedereen ook beweert, de sfeer is fantastisch in onze groep." (MVS)

