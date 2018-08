Bolat: "Buffon is nog beter dan Courtois" HET BESTE UIT VISTA! 14 augustus 2018

Onder het toeziend oog van keeperstrainer Guy Martens trainden Thibaut Courtois en Sinan Bolat een tijdje samen bij RC Genk. De doelman van Real Madrid was amper 15 jaar, maar maakte toen al indruk op Sinan Bolat, gisteren te gast in 'VISTA!'. "Natuurlijk had ik nooit verwacht dat hij ooit bij Real Madrid zou spelen, maar bij de A-ploeg zag je al wel dat hij er, op zijn leeftijd, fysiek bovenuitstak. Je zag dat hij de talenten had om het waar te maken", aldus de doelman van Antwerp.Keeperstrainer Guy Martens speelde volgens Bolat een grote rol in de ontwikkeling van de jonge Courtois. "Ik denk ook dat Thibaut blij is dat hij een opleiding heeft gehad bij Genk en zeker bij Guy Martens, een talentvolle keeperstrainer." Op de vraag of Courtois de beste keeper ter wereld is, twijfelde Bolat even. "Ik zou toch nog Buffon durven zeggen. Ederson van Manchester City is ook een heel goede keeper die wel eens de beste van de wereld kan worden. Maar als Courtois bij Real kan bevestigen wat hij de voorbije jaren heeft laten zien, komt hij zeker in aanmerking om de beste doelman ter wereld te worden." (SDD)

