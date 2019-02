Bolat als eerste aan 10 clean sheets 05 februari 2019

00u00 0

Antwerp hield zaterdag voor het eerst de nul dit kalenderjaar. De laatste keer dateerde van 9 december op het veld van Cercle Brugge. Sinan Bolat (30) zit daarmee als eerste doelman in 1A aan 10 clean sheets. Met amper 26 tegentreffers in 24 duels, kan hij met 1,08 tegendoelpunten per wedstrijd een mooi gemiddelde voorleggen. Huidig Genks keepers-trainer Guy Martens is zo'n beetje de voetbalvader van Bolat en schat de prestaties van zijn vroegere poulain naar waarde. "Clean sheets zeggen lang niet alles", zegt Martens. "Je bent ook afhankelijk van de verdediging voor je. Sinan speelt zonder meer één van zijn betere seizoenen. Je merkt dat hij meer op ervaring teert en nog veel rustiger in doel is. Hij leest het spel en past zijn positie aan. Hij lost de problemen op nog voor hij in moeilijkheden kan komen. Tegen Standard bijvoorbeeld kwam hij heel ver uit om een bal te onderscheppen en uit die fase scoort Antwerp de gelijkmaker. Dat hij ontgoocheld was dat hij op de Gouden Schoen niet tot Doelman van het Jaar verkozen werd, kan ik best begrijpen. Dat was terecht. Hij was gewoon de beste het afgelopen jaar. Als hij nog eens de stap naar het buitenland wil zetten, is het deze zomer hét moment. Ik twijfel er eigenlijk ook niet aan dat hij aanbiedingen zal krijgen." (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN