Exclusief voor abonnees Bol wint in Noorwegen, Evenepoel valt 29 mei 2019

Cees Bol (23) won de openingsetappe in de Tour of Norway. De Nederlander van Team Sunweb haalde het in de massasprint voor de Roemeen Eduard Grosu en thuisrijder Alexander Kristoff. Met Lawrence Naesen (vierde), Tom Van Asbroeck (achtste) en Tim Wellens (tiende) eindigden drie landgenoten in de top 10. Remco Evenepoel kwam in de finale ten val, maar zonder veel erg. (TLB)