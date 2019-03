Bol schenkt Sunweb eerste zege, Philipsen derde 21 maart 2019

Cees Bol bezorgde Team Sunweb de eerste zege van het seizoen in Nokere Koerse. De Nederlander was verrassend sneller dan spurtbom Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) en Jasper Philipsen (UAE Team Emirates). Een derde plek dus voor onze 21-jarige landgenoot, die achteraf ietwat teleurgesteld was. "Ik had het gevoel dat ik mee kon doen voor de overwinning. Zeker op het einde had ik echt nog kracht in de benen. In de finale zat ik iets te ver in de laatste bocht. Dat hoort erbij. Ik vind het spijtig dat ik niet dichter kon eindigen." Voor Team Sunweb is de nul dan weer weg dit seizoen. "Ik ben blij dat ik voor het goede nieuws kan zorgen, want het waren geen gemakkelijke weken voor het team", klonk het bij Bol. "Ik zat goed in de wedstrijd en werd door mijn ploegmakkers in een zetel naar de finish gebracht. Alle lof aan hen dus. De laatste 50 meter weet je dan dat het een sprint der stervende zwanen wordt. Het is hoe dan ook supergaaf om hier te winnen. Het brengt me veel voldoening en ik hoop dat ik op deze manier vertrokken ben voor een goed seizoen." Nog meegeven: naast Philipsen eindigden er gisteren nog drie Belgen in de top tien. Jonas Van Genechten (Vital Concept-B&B Hotels) werd zesde, Jens Debusschere (Katusha-Alpecin) finishte als negende en Lawrence Naesen (Lotto-Soudal) kwam als tiende over de streep. (XC)

