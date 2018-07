Bol.com haalt boeken over 'homogenezing' uit aanbod 16 juli 2018

Webwinkel Bol.com heeft enkele omstreden boeken rond 'homogenezing' uit het aanbod gehaald na een klacht van een lesbische vrouw. Ze stootte op de site op boeken als 'Reparatieve Therapie voor Mannelijke Homoseksualiteit' van de omstreden Joseph Nicolosi. Daarin wordt een handleiding aangeboden om homoseksualiteit te genezen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) sloot zich aan bij het protest van de vrouw. Nog geen 24 uur later besloot Bol.com het boek uit de virtuele rekken te halen. "Dit mag officieel aangeboden worden volgens de wet, alleen hebben we het offline gehaald omdat we de strekking ongepast vinden", aldus het bedrijf. (JBG)