Boksen 17 juli 2018

00u00 0

Het is nog wachten op de moeder aller kampen bij de zwaargewichten. Anthony Joshua, titelhouder bij de WBO, WBA en IBF, stapt op 22 september in Wembley wel in de ring, maar niet tegen de Amerikaan Deontay Wilder, die de WBC-wereldtitel in handen heeft.