Vijf maanden na haar nederlaag in New York stapt Delfine Persoon maandag weer in de ring. Zonder titel en zonder gordel, maar wel met een grote geldingsdrang. Helen Joseph heet de tegenstandster in de Versluys Dôme in Oostende. De Nigeriaanse 'Iron Lady' is de sparringpartner van Clarissa Shields, undisputed champion in de middengewichtsklasse. Helen Joseph won 17 van haar 22 kampen en leed al van 2015 geen nederlaag meer. "Joseph is van een ander formaat dan de bokser die Katie Taylor uitkoos (de Griekse Christina Linardatou, red.). Haar kamp kreeg vier sterren, die van mij vijf." Voor het eerst komt de West-Vlaamse uit in een andere gewichtsklasse: de supervedergewichten. Dat heeft alles te maken met de weigering van Katie Taylor om Persoon een herkansing te geven bij de lichtgewichten. "Zo blokkeert zij de titels bij de WBC, WBA, WBO en IBF - ik moest wel veranderen. Als ik win van Joseph, dan doe ik weer mee voor de titels." Al is het grote doel Tokio 2020

