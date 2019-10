Exclusief voor abonnees BOKSEN 26 oktober 2019

Yves Ngabu verdedigt vandaag zijn Europese titel bij de cruisergewichten (-90,719 kg). In een nokvolle O2 Arena in Londen staat hij tegenover Lauwrence Okolie, de beste man van Engeland. Zevende op de wereldranglijst en ongeslagen in al zijn dertien kampen. Ongeslagen, dat is Ngabu eveneens. Twintig zeges heeft hij op zijn palmares, waarvan veertien met KO. In Londen zet hij de titel, die hij in juni 2017 in Roeselare veroverde, voor de derde keer op het spel. (BCL)