BOKSEN 25 maart 2019

De Steenhuffelse Femke Hermans (29) greep voor eigen volk in een afgeladen Belleheide Center in Roosdaal naast de wereldtitel van de IBF bij de supermiddengewichten. Tegen de Zweedse Elin Cederroos (34), derde op de wereldranglijst, verloor ze finaal op punten. Het was haar vierde kamp om een wereldtitel, tot nu toe benutte ze daar eentje succesvol van. (SVDL)