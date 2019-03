BOKSEN 15 maart 2019

Komende nacht kruist Katie Taylor (32) in het Liacouras Center in Philadelphia de vuisten met de Braziliaanse Rose Volante (36). Op het spel staan drie wereldtitels bij de lichtgewichten: Taylor is kampioene bij de WBA en IBF, Volante bij de WBO. Wie wint, is meteen ook in het bezit van de drie wereldtitels. Delfine Persoon zal de kamp ongetwijfeld aandachtig volgen: als de Ierse wint, dan is WBC-wereldkampioene Persoon op 1 juni haar volgende tegenstandster in het New Yorkse Madison Square Garden, met als inzet: alle vier wereldtitels. (VH)