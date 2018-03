Bois Sauvage beleeft boerenjaar 06 maart 2018

De Brusselse holding Bois Sauvage heeft een uitzonderlijk sterk jaar achter de rug. De nettowinst verdubbelde tot 42,3 miljoen euro. De bedrijfswinst ging bijna een derde hoger tot 51,1 miljoen euro. Dat dankt Bois Sauvage onder meer aan de sterke prestaties van schuimrubberfabrikant Recticel en chocoladeproducenten Neuhaus en Jeff de Bruges. Daarnaast haalde de holding ook mooie meerwaardes uit de verkoop van participaties in de Waalse biotechgroep Oegeda en de Amerikaanse kunststofmaker Noël Group. Bois Sauvage belooft aandeelhouders over het voorbije boekjaar een brutodividend van 7,60 euro per aandeel, ruim 1% meer dan een jaar eerder. Degroof Petercam beloont de holding met een koersdoelverhoging van 370 tot 420 euro én hoger avies. Dat stijgt van 'houden' tot 'bijkopen'.

