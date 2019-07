Exclusief voor abonnees Boete voor vriend Alizée Poulicek loopt op tot 16 miljoen euro 02 juli 2019

De boete die haar vriend Filip Meert kreeg voor belastingontduiking, is inmiddels opgelopen tot 15 à 16 miljoen euro. Dat zegt ex-Miss België Alizée Poulicek (32) in 'Story'. In 2001 werd de zakenman veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een btw-carrousel met gsm's, maar hij is zijn onschuld altijd blijven uitschreeuwen. "Filip heeft een oneerlijk proces gekregen", aldus Alizée. "Hij heeft al vier jaar in de cel gezeten. Een financiële straf is echt onaanvaardbaar. Gelukkig werd dankzij de hervorming van justitie door minister Koen Geens een commissie voor gerechtelijke dwalingen in het leven geroepen, waardoor Filips zaak binnenkort opnieuw kan voorkomen. Hopelijk levert het iets op, want heel die zaak maakt ons leven kapot. Filip kan niets opbouwen. Hij mag geen eigen zaak hebben en niet samenwonen." (VVDW)

