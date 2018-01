Boete voor inbraakalarm zonder inbrekers 00u00 0

Een man uit Wilsele, een deelgemeente van Leuven, moet 150 euro boete betalen omdat zijn buren in zijn afwezigheid de politie hadden gebeld toen zijn alarminstallatie afging. De opgetrommelde agenten konden nergens sporen van een poging tot inbraak vinden en klasseerden de oproep als vals alarm. In Leuven moet je daarvoor, net als in verscheidene andere Vlaamse steden en gemeenten, een belasting van 150 euro betalen. Die maatregel moet eigenaars aansporen hun installatie goed in te stellen, zodat de politie niet voor niets uitrukt. "Te gek voor woorden", zegt de getroffen Wilselenaar. "Ik heb mijn buren dan maar gevraagd om de politie niet meer te bellen als ze denken dat er ingebroken wordt." Burgemeester Louis Tobback (sp.a) staat achter het beleid en zegt dat de man altijd bezwaar kan aantekenen. (ADPW/SRB)

