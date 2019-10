Exclusief voor abonnees Boete voor fietsers die niet afstappen op maandagmarkt 07 oktober 2019

De politie houdt vanaf 7 oktober tijdens elke maandagmarkt extra toezicht op fietsers die doorrijden in de Doorniksestraat en op de Grote Markt in Kortrijk. Dat gebeurt in overleg met de stad en de marktkramers. Wie toch door de maandagmarkt blijft fietsen, krijgt 58 euro boete.

