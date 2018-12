boete voor Ageas: bot gevangen in Cassatie 14 december 2018

Verzekeringsgroep Ageas moet een administratieve boete van 250.000 euro betalen die de beurswaakhond FSMA had opgelegd. Ageas was tegen die beslissing in beroep gegaan bij het Hof van Cassatie, maar vangt daar bot. De boete kwam er wegens misleidende communicatie die Fortis in mei en juni 2008 verspreidde. Ageas is herrezen uit de as van het ontmantelde Fortis. Aanvankelijk werd de boete op 500.000 euro vastgelegd, maar die werd in 2015 herleid tot de helft. Nadien volgde een juridische veldslag, die uitmondde in een nederlaag voor Ageas.

