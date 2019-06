Exclusief voor abonnees Boete voor aannemer die werknemers opsloot 13 juni 2019

Een aannemer uit Gent heeft in de Brugse rechtbank 24.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor zwartwerk en het tewerkstellen van illegalen. Bij een controle op 29 maart vorig jaar ontdekte de inspectie dat D.T. er aparte praktijken op nahield. Vier van z'n arbeiders bleken opgesloten in een pand in Brugge, waar ze aan het werk waren. "De inspecteurs hoorden machines en klopten aan, want de bel deed het niet", vertelde de arbeidsauditeur. "Door de brievenbus zagen ze een arbeider tegels leggen en ook een stukadoor was er aan het werk." De voordeur was op slot, maar van de zaakvoerder bleek geen spoor. Pas drie kwartier later kwam de man ter plaatse. "Ik wilde voorkomen dat ze zouden weglopen", verklaarde hij zelf. (SDVO)

