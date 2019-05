Exclusief voor abonnees Boete voor 100 chauffeurs die deze ravage filmen 23 mei 2019

Vijf uur lang was de E40 van Gent naar Brussel gisterochtend volledig versperd nadat een vrachtwagen met hoogtewerker gekanteld was ter hoogte van Wetteren. Terwijl de 22 ton zware kraan getakeld werd, schreef de wegpolitie zo'n 100 boetes van 116 euro uit aan bestuurders in de kijkfile, die al rijdend hun telefoon bovenhaalden om de ravage te filmen of fotograferen. "Gevaarlijk, verboden en asociaal", klonk het. De chauffeur van de truck bleef als bij wonder ongedeerd.

