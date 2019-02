Boete met uitstel voor man die zoontje (10) chauffeur liet spelen €900 01 februari 2019

Filmpjes posten op sociale media is niet altijd even slim, weet nu ook een Brusselse chauffeur. In augustus vorig jaar dook een video op van de man die zijn 10-jarig zoontje door Watermaal-Bosvoorde liet rijden, terwijl hij telefoneerde. Een passagier filmde het tafereel. De politie kon de man vatten en gisteren mocht hij het uitleggen voor de rechter. Die kon niet lachen met de feiten. "U hebt enorme risico's genomen voor uzelf, uw zoon en de andere weggebruikers." Hij veroordeelde de chauffeur tot 900 euro boete met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. Hij moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. (WHW)

