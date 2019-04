Exclusief voor abonnees Boete en rijverbod voor Dennis 11 april 2019

Club Brugge-spits Emmanuel Dennis is veroordeeld voor een ongeval dat hij eind 2017 op de E17 veroorzaakte. De voetballer sneed ter hoogte van afrit Deinze een wagen de pas af en crashte. Nadien ging hij te voet tot aan een tankstation. Hij riskeerde daarvoor een veroordeling voor vluchtmisdrijf. "Hij had geen belkrediet en wou zijn teammanager inlichten", zegt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. "Zijn passagiers zijn ter plaatse gebleven en hij is ook teruggekeerd om de politie te woord te staan." De rechtbank veegde het vluchtmisdrijf daarna van tafel, maar strafte de voetballer wel omdat hij geen geldig rijbewijs had: één maand rijverbod en 480 euro boete. (JDG)

