Boete: 50 cent per verloren blokje

Gedaan met kasten die uitpuilen van de Lego: voortaan kan je de bouwsets gewoon huren. De Roeselaarse Saskia Buyse van verhuurbedrijf Burarent kwam op het idee toen haar drie kinderen op hun verlanglijstje voor de Sint alwéér Lego hadden staan. "Ze vragen altijd meer, steken het in elkaar en daarna willen ze nieuwe. Na een tijd heb je kasten vol waar niet meer naar omgekeken wordt én ben je veel geld kwijt", zegt Buyse. "Zo ontstond het idee om Lego te verhuren. Vorige maand ben ik gestart met het uitbreiden van de voorraad. Op dit moment heb ik 66 nieuwe en tweedehands bouwdozen." En als er per ongeluk een blokje in de stofzuiger belandt? "De dozen worden tot op de gram gewogen. Er is een beperkt verlies inbegrepen in de prijs, maar als het de spuigaten uitloopt, betalen klanten 50 cent boete per stukje. Ik werk met een jaarabonnement van 240 euro. Elke maand krijgt de klant voor dat bedrag een nieuwe set. Wie het eens wil testen voor een maand, betaalt 30 euro. Inclusief verzending." (SVR)

