Boerkini toegestaan in alle Gentse zwembaden 14 juli 2018

00u00 0

Tegen het einde van de zomervakantie zijn boerkini's welkom in alle Gentse zwembaden. Dat besliste het schepencollege gistermiddag na een vonnis van een kortgedingrechter. Daarin is te lezen dat het boerkiniverbod in twee gemeentelijke zwembaden in Merelbeke en Gent discriminerend is. Twee moslima's hadden met de steun van mensenrenrechtenexperte Eva Brems een rechtszaak opgestart. Ze kregen gelijk, en de zwembaden moeten nu meteen het reglement aanpassen. Het vonnis heeft al veel reacties losgemaakt. Volgens staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is er gekozen "voor religieuze rechten, en niet voor vrouwenrechten". Ze noemt de boerkini een symbool van onderdrukking. De stad Gent gaat intussen in beroep tegen het vonnis. Volgens hen is de argumentatie te veel geënt op religie en moet iedereen, ook mensen die zich bijvoorbeeld schamen voor littekens, in lichaamsbedekkende kledij kunnen zwemmen. (OSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN