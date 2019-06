Exclusief voor abonnees Boerin opgepakt nadat ze samen met man uit leven wil stappen 12 juni 2019

In het West-Vlaamse Pittem hebben alerte buren op het nippertje een familiedrama verijdeld. Ze zagen hoe de 75-jarige Brigitte H. zondagavond haar bewusteloze man door de tuin sleepte, in de richting van de waterput. Daarin had ze vlak daarvoor al hun twee hondjes verdronken. De buren verwittigden de hulpdiensten en de vrouw werd opgepakt, terwijl haar 74-jarige man, Georges B., in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. Het koppel baatte een landbouwbedrijf uit en was 's ochtends al bij vrienden gaan aanbellen om afscheid te nemen. De relatie met hun kinderen was verzuurd, waardoor de twee ook hun kleinkinderen niet meer zagen. Georges B. is intussen buiten levensgevaar. (IBO/VHS)

