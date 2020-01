Exclusief voor abonnees Boerenjaar voor Belgische bedrijfspensioenfondsen 24 januari 2020

De Belgische bedrijfspensioenfondsen hebben vorig jaar, dankzij het uitstekende jaar op de beurs, een boerenjaar gerealiseerd. Ze behaalden een mediaanopbrengst van 16,9%. Dat blijkt uit de jaarlijkse Percer's Pension Investment Performance Survey. Aandelenfondsen deden het met een rendement van 28,7% beduidend beter dan obligatiefondsen, die een rendement van 6,6% lieten noteren. Fondsen belegd in vastgoed haalden een opbrengst van +28,5%. Op langere termijn - op periodes van 5, 10, 15, 20 en 25 jaar - hebben bedrijfspensioenfondsen een rendement behaald van respectievelijk +5,6%, +6,5%, +5,2%, +3,6% en +5,9% per jaar. Na correctie voor de inflatie komt dat overeen met +3,9%, +4,7%, +3,3%, +1,6% en +4,1% per jaar.

