Exclusief voor abonnees Boeren zetten grove middelen in om hun 'post' op te halen 11 juni 2020

00u00 0

Het was gisterenmiddag schrikken toen plots een behoorlijk indrukwekkende karavaan van tractoren en een paardenvrachtwagen zich parkeerden op de 'oprit' van de VTM-gebouwen in Vilvoorde. Geen boerenprotest, wel een ludieke actie van Bart (28), Dries (31), Tristan (25), Frits (23), David (36) en Veerle (29), de vijf boeren en één boerin die via 'Boer zkt vrouw: Home Sweet Home' de partner van hun leven willen vinden. Ze kwamen met hun 'dienstvoertuig' naar Vilvoorde om er de - voor hen hopelijk stapels - brieven van gegadigden op te halen. De dozen werden netjes overhandigd door gastvrouwen An Lemmens (39) en Dina Tersago (41). Opmerkelijk hoe sommige boeren stressloos bleken, terwijl anderen haast dood gingen van de zenuwen. De zoektocht van de boeren naar liefde kan dit najaar op VTM worden gevolgd worden. (MC)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen