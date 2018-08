Boeren willen droogte erkennen als landbouwramp 03 augustus 2018

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt aan Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) om de droogte te erkennen als landbouwramp. Door het watertekort is "de toestand op het terrein dramatisch", zegt het ABS. De Europese Commissie heeft alvast enkele maatregelen voorgesteld die de landbouwers moeten helpen om deze periode door te komen. Zo zullen de boeren een deel van hun inkomenssteun dit najaar sneller kunnen ontvangen - tegen midden oktober in plaats van december. Daarnaast wil Europa toestaan dat landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen, gebruikt kunnen worden voor de productie van veevoeder. Die maatregel moet ervoor zorgen dat veehouders later dit jaar niet te kampen krijgen met een tekort aan veevoeder. Het ABS dringt erop aan dat die Europese beslissingen snel doorgevoerd worden. De woordvoerster van Schauvliege laat weten dat er al uitgebreid overleg is geweest met de landbouwers en dat bekeken wordt wat mogelijk is.

