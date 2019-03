Boeren moeten voortaan 'weersverzekering' afsluiten 14 maart 2019

Boeren zullen vanaf 2020 zelf een 'weersverzekering' moeten afsluiten als ze nog vergoed willen worden na bijvoorbeeld stormweer. Ze zullen daarvoor in de eerste jaren een subsidie krijgen. Het decreet daarover is gisteren goedgekeurd in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. De twee bestaande fondsen - het Vlaams Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds - zullen worden samengevoegd, volgens het voorstel van meerderheidspartijen

