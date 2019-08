Exclusief voor abonnees Boeren krijgen al 30 miljoen voor droogte 31 augustus 2019

00u00 0

Vlaanderen keert versneld al 30,76 miljoen euro schadevergoeding uit aan landbouwers die schade leden door de droogte in de lente en zomer van vorig jaar. Het gaat om 1.757 definitief goedgekeurde dossiers. In totaal kwamen er voor zo'n 150 miljoen euro schadeclaims. Naar verwachting wordt ruim de helft daarvan nog dit jaar uitgekeerd. Voor de uitbetaling van deze schijf hevelde de overheid een deel van de algemene provisie voor schadedossiers over naar het Landbouwrampenfonds. Dat voorzag in afwachting van de erkenning als landbouwramp slechts 27,5 miljoen.

